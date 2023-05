Lombardia: Fontana, ‘attendiamo ok governo a Zls per Milano e porti Cremona e Mantova’

Maggio 3, 2023

Milano, 3 mag. (Adnkronos) – “Auspico l’aumento delle Zone logistiche semplificate (Zls), dovranno essercene sempre di più. Siamo in attesa che il governo dia il via libera alle Zls, sia per il grande centro di smistamento merci intorno a Milano sia per i porti fluviali di Cremona e Mantova, sui quali abbiamo previsto risorse importanti ed il cui piano di sviluppo strategico è già stato approvato dalla Giunta regionale”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine degli Stati Generali della Logistica del Nord Ovest in svolgimento a Genova.

Il presidente ha poi parlato della necessità di realizzare il “quadruplicamento della linea ferroviaria Milano – Rogoredo – Pavia, potenziando quindi l’asse verso il porto di Genova. La logistica -ha aggiunto- sta avendo un grande impulso. Il porto ligure sta infatti assumendo un’importanza sempre maggiore. L’obiettivo di questi incontri è quello di lavorare in sinergia e realizzare le infrastrutture necessarie affinché le merci circolino più rapidamente. Stiamo lavorando con Liguria e Piemonte per avere uno sviluppo ancora più organico”.

Gli Stati Generali della logistica del Nord Ovest si sono conclusi con la sottoscrizione di una dichiarazione congiunta dei presidenti delle Regioni Lombardia, Liguria e Piemonte finalizzata alla realizzazione di una strategia logistica retroportuale interregionale. Nel documento i tre presidenti chiedono inoltre al governo di concludere celermente il percorso amministrativo di riforma delle Zone logistiche semplificate per dare pieno compimento agli strumenti di attrazione degli investimenti rappresentati dalle Zls.