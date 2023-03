Lombardia: Fontana, ‘auguri al pilota Merzario, punto di riferimento in storia corse

Marzo 11, 2023

Milano, 11 mar. (Adnkronos) – “Tanti auguri Arturo!”. Così inizia il ‘video-biglietto di auguri’ pubblicato sui canali social dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dai presidenti dell’Aci Italia e dell’Aci di Milano, Angelo Sticchi Damiani e Geronimo La Russa, per il pilota automobilistico lombardo Arturo Merzario che oggi spegne 80 candeline: “Un lombardo -ricorda Fontana- che è punto di riferimento del motorismo nazionale, capace di essere protagonista in tutte le categorie delle auto da corsa. Protagonista anche alla guida di un marchio storico lombardo come l’Alfa Romeo”. E poi, “non dimenticheremo mai quando intervenne per salvare la vita a Niki Lauda dopo l’incidente al Nurburgring”.

“Merzario -aggiunge Angelo Sticchi Damiani- ancora oggi dimostra la sua passione guidando auto in gare di regolarità e in eventi speciali. E lo fa sempre con il cuore di un pilota importantissimo”. Arturo Merzario “ha la sua licenza di pilota sportivo all’Automobile Club di Milano -sottolinea Geronimo La Russa-. Ed è un motivo d’orgoglio, per noi, avere in squadra una vera eccellenza lombarda che ha sempre tenuto alti i colori italiani nel mondo”.