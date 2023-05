Lombardia: Fontana, ‘bene ‘modello Salvini’ per crisi idrica, azioni e interventi concreti’

Maggio 5, 2023

Milano, 5 mag. (Adnkronos) – “Regione Lombardia plaude al modello individuato da Matteo Salvini per affrontare una problematica particolarmente difficile. Azioni mirate e interventi concreti sono la strada giusta per cercare di fronteggiare le criticità connesse al tema della siccità”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta l’esito della cabina di regia sulla crisi idrica di oggi, presieduta dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini.

“Provvedimenti importanti per l’intero Paese -aggiunge Massimo Sertori, assessore regionale con delega all’Utilizzo risorsa idrica- e che, guardando specificatamente alla Lombardia, trovano riscontri nei 33,1 milioni messi a disposizione per la realizzazione di nuove opere di regolazione del lago d’Idro”. In particolare, spiega Sertori, si tratta del rifacimento delle opere di regolazione che ripristineranno le condizioni di sicurezza sia dei territori rivieraschi, sia della Valle Sabbia e consentiranno una gestione ottimale delle risorse trattenute nel lago. “Questi fondi -conclude l’assessore- vanno ad aggiungersi alle risorse già messe a disposizione da Stato e Regione a copertura dell’intero intervento. Ringrazio Matteo Salvini per aver inserito in tempi brevissimi questo finanziamento urgente rispondendo ad una esigenza concreta di sicurezza, manifestata dalla Lombardia e che consentirà la realizzazione di un intervento che avrà benefici per l’irrigazione dei territori bresciani”.

“Il canale diretto con il ministro Salvini e con tutti i soggetti preposti alla gestione di queste criticità -concludono Fontana e Sertori- è sempre aperto con l’obiettivo di condividere e affrontare insieme la situazione”.