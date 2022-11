Lombardia: Fontana, ‘centrodestra compatto, sono orgoglioso di poterlo rappresentare’

Novembre 18, 2022

Milano, 18 nov. (Adnkronos) – “Il centrodestra è compatto, sia a livello nazionale che a livello regionale e io sono molto orgoglioso di poterlo rappresentare”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della tappa di Alzano Lombardo del tour ‘Aree Interne’.

Il giorno dopo l’ufficializzazione del nome di Pierfrancesco Majorino per la candidatura della coalizione di centrosinistra alle prossime elezioni regionali, il governatore lombardo precisa che “appena il governo avrà stabilito la data delle elezioni, inizieremo la campagna elettorale che, da parte mia, sarà impostata soltanto sulle cose concrete, le cose fatte e le cose che dovremo fare, sui progetti che abbiamo in mente per la nostra regione e sul futuro che si realizzerà in Lombardia nei prossimi cinque anni”.