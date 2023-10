Lombardia: Fontana e Cattaneo, ‘in Sud-Est asiatico piace nostro sistema produttivo’

Ottobre 11, 2023

Milano, 11 ott. (Adnkronos) – Non solo una visita istituzionale, ma anche la presentazione di un sistema economico e sociale forte e compatto: è questa la fotografia della missione svolta settimana scorsa nel sud-est asiatico dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dal sottosegretario Raffaele Cattaneo. “Un risultato – spiega il governatore a margine dell’evento ‘European Business and Nature Summit’ oggi in Regione – ottenuto grazie alla preziosa collaborazione delle rappresentanze diplomatiche e in particolare degli ambasciatori d’Italia a Bangkok, Paolo Dionisi, e ad Hanoi, Marco Della Seta”.

In Thailandia e in Vietnam, per la delegazione lombarda, erano presenti anche il segretario generale di Confindustria Lombardia Dario Voltattorni e l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili Ucimu con Claudia Tovaglieri (Marketing Department-Asian Area). Nutrita anche la rappresentanza accademica con il professore Giorgio Maria Zamperetti, delegato dell’Università degli Studi dell’Insubria; il professore Corrado Paganelli, delegato dell’Università di Brescia; la professoressa Cristiana Bolchini, delegata del Politecnico di Milano e il professore Paolo Gamba, delegato dell’Università di Pavia. A Bangkok presente anche una delegazione del governo nazionale guidata dal viceministro alle Imprese e Made in Italy, Valentino Valentini.

“Sia in Thailandia, sia in Vietnam – ha sottolineato il presidente Fontana – abbiamo trovato grande ospitalità, effettuato importanti incontri istituzionali, trovato elementi comuni e posto le basi per ulteriori occasioni di accrescimento reciproco. Sono relazioni destinate a diventare sempre più intense. Non solo c’è la volontà di collaborare, abbiamo sentito e dimostrato un grande interesse. Merito anche delle sinergie tra istituzioni, mondo delle imprese, università e corpo diplomatico: insieme abbiamo presentato il meglio del modello lombardo”.

In Thailandia, ha proseguito il governatore, “abbiamo preso parte all’high level dialogue Italia-Asean (l’evento di riferimento nella regione Asean per il rafforzamento dei legami economici), alla presentazione dell’Ecc (Eastern economic corridor), alla riunione d’area dei presidenti delle camere di commercio dei Paesi Asean ed effettuato l’incontro con il vice primo ministro e ministro degli Interni thailandese Anutin Charnviralkul. In Vietnam siamo stati ricevuti dal primo ministro Pham Minh Chính, sottoscritto l’accordo di collaborazione tra l’Università dell’Insubria e l’University of Economics and Finance (UEF) e ci è stato presentato il lavoro di Becamex, gruppo industriale a controllo pubblico responsabile dello sviluppo dei parchi industriali dell’area”.

La missione, ha concluso il presidente Fontana “è terminata con l’importante momento di confronto con i rappresentati del peoples committee della provincia di Binh Duong, una proficua occasione inserite nel fitto programma organizzato in collaborazione con la Fondazione Italia Vietnam e in particolare con la preziosa collaborazione della dottoressa Anna Maria Nguyen”.

“Thailandia e Vietnam – ha detto il sottosegretario Cattaneo – rappresentano grandi opportunità per le imprese lombarde. Parliamo di Paesi con alti tassi di crescita e popolazione giovane, fattori indicativi di mercati da presidiare. Gli incontri istituzionali e i momenti di approfondimento che abbiamo effettuato sono propedeutici a occasioni concrete di collaborazione per le imprese, per le università e per i centri di ricerca. Abbiamo inoltre avuto la prova di come alla Lombardia, nelle relazioni internazionali con questi Paesi, venga riconosciuto un ruolo determinate all’interno del nostro sistema Paese. Anche grazie a esperienze come questa, all’estero continua a crescere l’immagine della nostra regione”.