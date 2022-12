Dicembre 17, 2022

Milano, 17 dic. (Adnkronos) – “Questa mattina Forza Italia ha aperto la campagna elettorale per le elezioni regionali. Grazie al presidente Berlusconi per la fiducia che oggi mi ha rinnovato e che in questi cinque anni non è mai mancata. Andiamo avanti al lavoro per la Lombardia”. Lo ha scritto su Facebook il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando le parole di stima ricevute stamane dal cav all’evento organizzato da Forza Italia al Palazzo delle Stelline di Milano.