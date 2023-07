Lombardia: Fontana, ‘in assestamento bilancio nessun aumento imposte’

Luglio 27, 2023

Milano, 27 lug. (Adnkronos) – Via libera dal Consiglio regionale della Lombardia all’assestamento di bilancio 2023-2025: “Il provvedimento approvato dall’Aula, nonostante le difficoltà economico-finanziarie che riguardano ogni settore della nostra vita quotidiana, riesce a garantire un’invarianza della pressione fiscale, con importantissimo riflessi sui cittadini e sulle imprese, portando avanti gli obiettivi contenuti nel programma di governo regionale”. Lo sottolineano il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il vicepresidente, con delega al Bilancio, Marco Alparone.

“Sono state destinate risorse ad ambiti strategici ed essenziali come la sanità, la famiglia, le infrastrutture per la mobilità e l’ambiente”, spiega Alparone. In particolare, sono stati stanziati 100 milioni di euro per l’edilizia sanitaria, in modo da garantire continuità agli interventi di ammodernamento tecnologico degli ospedali lombardi. Un importante sforzo è stato posto in essere per la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo, con uno stanziamento di 606 milioni per la realizzazione di un’opera strategica per il territorio regionale.

Guardando specificatamente ai singoli interventi, una rilevanza particolare assumono i 2,5 milioni di euro per inclusione scolastica studenti disabili. Assegnati, poi, oltre 9 milioni nel triennio per i contratti di formazione specialistica in ambito sanitario. E, ancora, risorse per 1,2 milioni destinati alla promozione culturale e 800 mila euro alle associazioni combattentistiche. Infine, da rilevare, che sono state incrementate le risorse destinate al fondo sanitario per 263 milioni, così da garantire gli standard di eccellenza del sistema sanitario lombardo.

“Dobbiamo essere orgogliosi delle azioni che Regione Lombardia ha messo in campo -aggiunge il vicepresidente Alparone- nella consapevolezza che si possa fare ancora di più e meglio, dedicando ancor più tempo ad ascoltare maggioranza e opposizione per costruire insieme un bilancio di previsione condiviso e aderente alle esigenze dei cittadini e delle imprese. In questo assestamento abbiamo posto attenzione anche a tutte quelle piccole variazioni di bilancio che ci permettono di finanziare azioni che mettono al centro il capitale umano. Siamo convinti -chiosa il vicepresidente guardando anche alla situazione climatica di questi ultimi giorni- che non si possano fare né rivoluzioni ‘green’, né scelte strategiche di sostenibilità, se prima non abbiamo formato il capitale umano che deve fare quelle rivoluzioni”.

Infine, Alparone ha voluto ricordare che l’agenzia di rating Moody’s nei giorni scorsi ha classificato l’affidabilità creditizia della Lombardia con Baa2, mentre l’Italia si ferma al Baa3: “Avere un rating migliore di quello del nostro Paese significa che tutto quello che noi facciamo in Lombardia ha una credibilità nel mondo che è superiore a quello dello Stato italiano. E non lo diciamo noi. Significa che la Lombardia cresce grazie al contributo delle sue imprese, alle sue università anch’esse molto competitive nel ranking internazionale. Potremmo andare avanti con altri complimenti, ma preferiamo proseguire il nostro percorso attraverso l’esercizio dell’ascolto e del confronto che è diventato il faro che guida la nostra azione di governo con un obiettivo chiaro e preciso: soddisfare i bisogni dei cittadini lombardi”, conclude.