Lombardia: Fontana, ‘non previsti altri incontri con Comitato Nord’

Gennaio 9, 2023

Milano, 9 gen. (Adnkronos) – Con il Comitato Nord non sono in cantiere nuovi incontri. Lo ha assicurato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della conferenza stampa per il sostegno di Alternativa popolare alla sua lista civica Lombardia ideale, a Milano. Non sono previsti incontri “che mi riguardino” ha sottolineato Fontana, “poi se vogliono incontrare la dottoressa Moratti non lo so. Io personalmente non ho nulla da aggiungere”. Poi replicando a chi gli chiedeva se i per consiglieri regionali espulsi dalla Lega le porte siano chiuse e sul fatto che abbia fatto da mediatore, Fontana ha detto: “Mi sembra siano già state dette tutte le cose su questo fatto. Anzi, ne sono già state dette troppe. Guardiamo avanti e lavoriamo in vista degli ultimi giorni per portare avanti le tante iniziative in vista del futuro”. Sul fatto che Moratti dica che il dialogo con i fuoriusciti non sia ancora chiuso, Fontana ha aggiunto: “Sono contento per lei, è una cosa che non mi riguarda”.