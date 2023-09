Lombardia: Fontana, ‘Open Let Access Series golf opportunità per promuovere territorio’

Settembre 25, 2023

Milano, 25 set. (Adnkronos) – Il presidente della Giunta regionale della Lombardia, Attilio Fontana, e il sottosegretario con delega a Sport e Giovani, Lara Magoni, hanno presentato oggi in Regione la tappa italiana di Let Access Series, in programma dal 5 al 7 ottobre al Golf Club di Luvinate (Varese). Lanciata nel 2010, la Let Access Series offre alle giocatrici l’opportunità di competere e passare al Ladies European Tour. Sono 108 le giocatrici provenienti da 22 paesi. Alla presentazione sono intervenuti Vittorio Bersotti, direttore Golf Club Varese, e Federico Dal Verme, consigliere del sodalizio varesino.

“Eventi come questo -ha ricordato Fontana- promuovono lo sport e il territorio affinché sempre più persone apprezzino la Lombardia. Dopo la scherma e l’equitazione, protagoniste nei giorni scorsi a Milano, arriva questo importante open. Una opportunità competitiva per giovani golfiste professioniste e dilettanti in una fase importante della loro attività. Il golf sta avendo sempre maggior seguito e partecipazione. Sarà sicuramente uno spettacolo, anche per chi non pratica questo sport”.

Un minimo di sei giocatrici nell’ordine di merito Letas guadagneranno la carta per il Ladies European Tour per la stagione successiva, mentre le classificate dalla settima alla 21esima posizione avranno diritto di accedere alla fase finale del Let Qualifying School. “Per la prima volta nel club più antico d’Italia un evento così importante per il movimento femminile -ha detto Magoni-. Sempre più donne stanno iniziando a giocare, questo evento rappresenta un grande occasione di crescita per le giocatrici. Il movimento giovanile con quasi 3000 ragazzi in Lombardia conta su circa 900 giocatrici, per un totale di 68 circoli. Il golf è uno sport su cui puntare per la promozione dei territori, Regione Lombardia si sta impegnando da tempo in questa direzione”.