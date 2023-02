Lombardia: Fontana, ‘priorità emergenza siccità, anche Meloni consapevole’

Febbraio 23, 2023

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – L’incontro con il premier Giorgia Meloni è andato “molto bene, abbiamo parlato delle tante collaborazione che dovremo fare con il governo, c’è massima disponibilità a lavorare insieme. La cosa comune è che vogliamo lavorare insieme e faremo tutto il necessario per fare un buon lavoro. La priorità ora è la crisi legata alla siccità, e anche il presidente si è resa conto che occorre fare interventi immediati e interventi a medio termine per cercare di risolvere il problema nelle sue complessità”. Così il governatore della Lombardia Attilio Fontana, lasciando Palazzo Chigi dopo aver visto il premier. Delle autonomie “non abbiamo parlato, ormai il provvedimento è in Parlamento, ne parleremo quando ne sarà uscito”.