Lombardia: Fontana, ‘Regione in campo per favorire sviluppo sostenibile’

Ottobre 21, 2022

Milano, 21 ott. (Adnkronos) – “Regione Lombardia da tempo è in campo per la sostenibilità e promuove politiche concrete in questa direzione: dagli interventi sulla qualità dell’aria all’accordo sul bacino padano, dagli incentivi per la sostituzione delle auto inquinanti al tema della rigenerazione urbana”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo in apertura della terza giornata del ‘Forum regionale per lo Sviluppo sostenibile’ in corso a Palazzo Lombardia.

“Il Forum -spiega il governatore- è importante perché agevola il confronto con enti, istituzioni e stakeholder. In mattinata ho incontrato gli stakeholder regionali e da parte di tutti è emerso apprezzamento per l’attività svolta da Regione Lombardia. Anche in questo caso lavoriamo secondo un ‘modello lombardo’ basato sul confronto e sull’ascolto di tutte le componenti della nostra società”.