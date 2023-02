Febbraio 13, 2023

Milano, 13 feb. (Adnkronos) – “Grazie ai lombardi che ci hanno riconosciuto il lavoro che abbiamo fatto e la concretezza di questi anni che non hanno guardato alle polemiche, ma ai fatti veri. Grazie mille lombardi”. Lo ha detto il presidente uscente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un video girato insieme al leader della Lega prima di lasciare la sede di via Bellerio per raggiungere Palazzo Pirelli.