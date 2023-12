Lombardia: Franco, ‘al lavoro con UniAbita per aumentare disponibilità abitativa’

Dicembre 13, 2023

Milano, 13 dic. (Adnkronos) – Mondo della cooperazione e Regione Lombardia insieme per rispondere alla necessità di immobili in una grande città come Milano. Se ne è parlato all’evento celebrativo per i 120 anni della Cooperativa di Abitanti UniAbita, incontro a cui ha preso parte l’assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco. “Il mercato privato – ha spiegato l’assessore – per molte famiglie in città come Milano è inaccessibile. Problema che interessa non solo le famiglie più bisognose, che comunque dovrebbero rientrare nei programmi di aiuto dei Comuni, ma anche quelle categorie che pur avendo un’entrata economica non riescono a sostenere affitti sempre più cari. Per questo Regione Lombardia sta cercando di allargare le maglie di questo sistema permettendo anche a quei nuclei con Isee tra 10.000 e 16.000 euro di trovare una soluzione abitativa”.

“Uniabita – ha continuato Franco – si è posta l’importante obiettivo di azzerare gli immobili sfitti rendendo disponibili nuove soluzioni abitative attraverso la riqualificazione del patrimonio. Uniabita è uno dei soggetti della cooperazione che più partecipa in modo efficace alle iniziative regionali sull’housing sociale. Per citarne uno, nel bando del 2021 dedicato a questo tema, la cooperativa sta gestendo due progetti a Cinisello Balsamo con un finanziamento regionale di 3,8 milioni di euro con cui si mira a realizzare 80 alloggi, con vincolo di 25 anni a canone di 350 metri, considerando un appartamento di 70 metri quadrati”.

Uno dei due interventi è stato completato. La fine dei lavori dell’altro è prevista per giugno.