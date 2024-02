Lombardia: Franco, ‘investimenti per alloggi in zone montane e borghi turistici’

Febbraio 8, 2024

Milano, 8 feb. (Adnkronos) – “Attraverso gli investimenti regionali nell’housing sociale, sosteniamo i territori assicurando alloggi per le persone che lavorano nell’ambito dei servizi ai cittadini ma che faticano ad accedere al mercato degli affitti privati. Il bando di Regione Lombardia da 14 milioni di euro va in questa direzione ed è importante per tutti i territori, anche per le zone montane o i piccoli borghi che hanno riscoperto una vocazione turistica”. Lo ha detto l’assessore alla Casa e Housing, Paolo Franco, intervenendo a Palazzo Lombardia alla conferenza stampa di presentazione ‘Agri e Slow Travel Expo’ – Fiera dei Territori’, vetrina internazionale che promuove il turismo ‘lento’ e sostenibile in programma dal 16 al 18 febbraio alla Fiera di Bergamo. Alla conferenza ha partecipato anche l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali.

“Ho sostenuto sotto ogni punto di vista – ha proseguito l’assessore Franco – la nascita e lo sviluppo della Fiera dei Territori, consapevole del valore aggiunto che rappresenta per Bergamo e per la filiera del turismo ‘slow’, alla quale in pochi credevano. Si tratta invece di un settore che costituisce un volàno per l’economica locale coniugando sostenibilità, agriturismi, aziende, parchi e tutta la rete che opera per la valorizzazione turistica della nostra terra. Anche quest’anno, ne sono certo, questa fiera conquisterà nuovi turisti, nuove fette di mercato e nuovi operatori, generando nuovi rapporti internazionali a beneficio del territorio”.