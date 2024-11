Lombardia: Gasparri, ‘Lupi candidato sindaco Milano? Basta che siano buoni’

11 Novembre 2024

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “Io sono amico di Lupi quindi non potrò mai parlare male di lui, ma a me basta che scegliamo dei candidati buoni. L’ultima volta, i candidati che abbiamo messo a Milano e a Roma hanno fatto fatica a entrare in partita. Ma siccome si vota a ottobre del 2026, e mancano due anni, la previsione è ottimistica”. Lo dice Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, a margine dell’evento organizzato dal partito azzurro su “Migranti in Europa: legami tra religiosità e integrazione”, sull’apertura di Ignazio La Russa a Maurizio Lupi come candidato sindaco di Milano per il centrodestra.

“Bisogna scegliere candidati seri, e assolutamente condivisi, anche se è un po’ presto per parlarne. L’importante – ribadisce – è agire con maggiore attenzione”.