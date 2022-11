Lombardia: Gelmini, ‘Moratti è ciò che serve, dialogo con società civile preziosa risorsa ‘

Novembre 17, 2022

Milano, 17 nov.(Adnkronos) – “Letizia Moratti è quel che occorre alla Lombardia di domani. Competenza, credibilità, visione”. Lo afferma Mariastella Gelmini, vicesegretario nazionale e portavoce di Azione, aggiungendo: “Moratti, con l’appoggio del Terzo Polo, saprà coinvolgere anche questa volta, come ha sempre fatto in passato, il tessuto sano della società lombarda: cittadini, imprese, Terzo settore, mondo del volontariato. Un dialogo costante con la società civile che va oltre le appartenenze e che per una Regione come la Lombardia, motore della crescita del Paese, non può che essere una preziosa risorsa”.