Lombardia: Gelmini, ‘Pd decida tra populismo 5 Stelle o riformismo Terzo polo’

Novembre 10, 2022

Milano, 10 nov.(Adnkronos) – “Il Pd deve decidere se preferisce il populismo dei 5 Stelle o il riformismo del Terzo polo”. Lo afferma Mariastella Gelmini, vicesegretario nazionale e portavoce di Azione, aggiungendo: “In Lombardia si è concretizzata la candidatura di Letizia Moratti, una donna che ha fatto una scelta coraggiosa di fronte a un centrodestra ormai diventato destra. Dobbiamo abbandonare ideologia e scontri basati sull’appartenenza, valutiamo invece le competenze, l’esperienza e la capacità di governo delle persone in campo. Spero -conclude- che il Pd in Lombardia, almeno questa volta, voglia giocare una partita per vincerla, non per perderla”.