Lombardia: Ghidorzi, ‘proposta Don Mazzi su dipartimento adolescenza mi trova d’accordo’**

Febbraio 2, 2023

Milano, 2 feb. (Adnkronos) – ”Mi trovo totalmente d’accordo con Don Mazzi perché ad oggi i giovani in Italia e in Lombardia non hanno la giusta attenzione e il giusto spazio nelle scelte politiche. Sicuramente creare un dipartimento per l’adolescenza è un punto fondamentale perché i giovani sono il nostro futuro e vanno create politiche che vadano a incentivare il protagonismo giovanile sul territorio, vanno create politiche che favoriscano la socializzazione”. Così la candidata di Unione popolare alla presidenza di Regione Lombardia, Mara Ghidorzi, risponde durante il confronto elettorale organizzato dall’Adnkronos e visibile oggi sul sito www.adnkronos.com alla richiesta di Don Mazzi di creare un dipartimento per l’adolescenza.

”Purtroppo oggi in Lombardia gli spazi sono tutti privatizzati, i giovani non hanno luoghi dove poter fare cultura. Ritrovare questa socializzazione fra l’altro è una modalità per evitare il disagio e la devianza che spesso avviene tra i giovani perché non hanno alternative. Insomma noi pensiamo che invece i giovani debbano essere al centro delle politiche pubbliche anche Lombarde”.