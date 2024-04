Lombardia: Giunta approva linee guida per adesione progetto ‘Lombardia Style’

15 Aprile 2024

Milano, 15 apr. (Adnkronos) – Dare nuovo impulso al posizionamento attrattivo e turistico della ‘destinazione Lombardia’ coinvolgendo i territori per costruire un’azione promozionale omogenea e ben riconoscibile sia in Italia che all’estero. Questo l’obiettivo della delibera approvata oggi dalla Giunta, su proposta dell’assessore a Turismo, marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, che disciplina le linee guida per l’adesione al progetto di marketing territoriale ‘Lombardia Style’.

Le linee guida prevedono che soggetti pubblici ed Associazioni di categoria possano aderire al progetto ‘Lombardia Style’ ed utilizzarne il marchio distintivo per lo svolgimento di eventi, attività e progetti legati alla promozione dell’attrattività del territorio lombardo. Inoltre, i soggetti pubblici che svolgono attività di promozione turistica del territorio possono anche utilizzare l’immagine coordinata del progetto ‘Lombardia Style’ per finalità istituzionali. I Comuni lombardi, in quanto conoscitori delle realtà del territorio, possono altresì individuare soggetti partner privati meritevoli per prendere parte al progetto ‘Lombardia Style’.

“Mettiamo a disposizione di soggetti pubblici e associazioni di categoria, in maniera gratuita, il brand di marketing territoriale ‘Lombardia Style’ per valorizzare l’attrattività di tutto il territorio” spiega l’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia. “Oltre all’utilizzo del brand per iniziative di promozione turistica – aggiunge l’assessore – sono disponibili anche le grafiche, per un’azione riconoscibile in Italia e all’estero. L’obiettivo è presentare le eccellenze della Lombardia con il filo conduttore dello ‘stile lombardo'”.