Lombardia: Guidesi in ‘tour imprese’ a Lecco, ‘sostegno ad aziende per costi energetici’

Ottobre 11, 2023

Milano, 11 ott. (Adnkronos) – Il ‘Tour nelle imprese’ dell’assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi, ha fatto tappa oggi in provincia di Lecco, in particolare in Alta Brianza, per visitare l’azienda Marco d’Oggiono Prosciutti, a Oggiono, e l’azienda di fermagli e minuterie Giuseppe Dell’Era ad Annone di Brianza, due esempi di attività beneficiarie dei bandi promossi da Regione Lombardia. Il tour è un’occasione per verificare, sui territori, gli effetti degli strumenti di sostegno alle aziende messi a disposizione dall’istituzione regionale.

Le due imprese brianzole hanno partecipato al bando ‘Linea efficienza energetica manifatturieri’, messo in campo da Regione Lombardia per sostenere gli interventi di efficientamento energetico promossi dalle micro, piccole e medie imprese lombarde del settore manifatturiero che si trovano a fronteggiare l’aumento dei costi dell’energia.

Il bando, con una dotazione di oltre 33 milioni di euro, ha garantito contributi a fondo perduto pari al 50% delle spese complessive ammissibili, con limite massimo di 50.000 euro per soggetto beneficiario. Sono state 731 le imprese ammesse, con 32,8 milioni di euro di contributi concessi e 106 milioni di euro di investimenti attivati.

“Il contributo di Regione Lombardia -ha detto Agnese Spreafico di Marco d’Oggiono- ci ha permesso di realizzare l’impianto di pannelli solari grazie al quale contiamo di ottenere un risparmio importante sui costi energetici. Senza il bando regionale non avremmo potuto concretizzare questa innovazione. Continuiamo a sentire la vicinanza della Regione, che già nel 1999 ha riconosciuto il prosciutto Marco d’Oggiono come prodotto tradizionale della Lombardia”.

Attraverso il bando di Regione Lombardia “abbiamo sostituito un forno e un compressore -ha detto Luca Dell’Era- e realizzato l’impianto fotovoltaico, con conseguente risparmio energetico e riduzione dell’impatto ambientale. I pannelli fotovoltaici consentono di ridurre il costo notevole rappresentato dall’energia”.

“Anche grazie alle visite sul territorio -ha sottolineato l’assessore Guidesi- abbiamo la possibilità di apprezzare la grande capacità di innovare delle imprese: Regione Lombardia è al loro fianco ed è orgogliosa di sostenere, con diversi strumenti, queste realtà che rappresentano un patrimonio unico di competenze, tradizioni e professionalità. Sul tema dei costi energetici Regione ha messo in atto diversi bandi per aiutare tutte le categorie di imprese. Il nostro aiuto al mondo produttivo ed economico prosegue con grande convinzione”.