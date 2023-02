Lombardia: in corso a Palazzo Lombardia vertice su giunta

Febbraio 24, 2023

Milano, 24 feb. (Adnkronos) – E’ in corso a Palazzo Lombardia, sede della Regione, il primo vertice del centrodestra per la formazione della nuova giunta del presidente Attilio Fontana.

Oltre al riconfermato governatore, sono presenti i coordinatori regionali dei partiti della coalizione. Tra questi, per Fratelli d’Italia Daniela Santanché, per la Lega Fabrizio Cecchetti, per Forza Italia Licia Ronzulli, per Noi Moderati Alessandro Colucci e per la lista Fontana – Lombardia Ideale Giacomo Cosentino.