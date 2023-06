Lombardia: in un anno e mezzo oltre 2.400 reati fiscali scoperti da gdf, 167 gli arresti

Giugno 23, 2023

Milano, 23 giu. (Adnkronos) – Oltre 2.400 reati fiscali scoperti a carico di 3.568 soggetti denunciati, di cui 167 arrestati. E’ il bilancio dell’attività dei reparti della guardia di finanza della Lombardia nel periodo compreso tra gennaio 2022 e maggio 2023, diffuso in occasione del 249esimo anniversario della fondazione della guardia di finanza.

In tutto i patrimoni sequestrati nei confronti di grandi evasori ammontano a circa 777 milioni di euro, mentre le proposte di sequestro avanzate alle procure della Repubblica ammontano a oltre 2,5 miliardi di euro. Nel contrasto alle frodi Iva organizzate, basate su fatture false, società fantasma e di comodo, sono stati scoperti 2.530 casi, con un’Iva evasa per circa 2,1 miliardi di euro. Sono state, inoltre, avanzate 535 proposte di cessazione della partita Iva e di cancellazione della banca dati Vies, la cui iscrizione consente di effettuare scambi commerciali con controparti europee, nei confronti di società fittizie e responsabili di frodi fiscali.

In considerevole aumento i casi di frodi fiscali basate sulla compensazione di crediti fiscali inesistenti o non spettanti con debiti fiscali reali: denunciati 479 responsabili, di cui 39 tratti in arresto, con il sequestro di beni e disponibilità finanziarie illecitamente accumulati per circa 1,2 miliardi di euro. Nel contrasto all’economia sommersa sono stati individuati 1.053 soggetti sconosciuti al Fisco (evasori totali), nonché 778 datori di lavoro che hanno impiegato 5.908 lavoratori in nero o irregolari.