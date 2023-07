Lombardia: Lega, ‘ispettare regole e graduatorie per assegnazioni case, intervenga Viminale’

Luglio 6, 2023

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “Le assegnazioni delle case popolari devono rispettare regole ben precise, e procedere per graduatoria. Siamo stupiti dalle posizioni dell’assessore regionale di Fdi Franco, che vorrebbe dare case sfitte a richiedenti asilo appena arrivati nel nostro Paese. Chiediamo al ministro dell’Interno di interessarsi di quanto starebbe avvenendo in Lombardia e di intervenire presso il prefetto di Monza e l’assessore Franco. I cittadini lombardi, che osservano leggi e norme, meritano rispetto”. Lo dichiarano i deputati della Lega in commissione Affari Costituzionali, il capogruppo Igor Iezzi, Simona Bordonali, Laura Ravetto, Alberto Stefani ed Edoardo Ziello.