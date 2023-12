Lombardia: Lis va in ambulanze Areu, servizio video-interpretariato per persone sorde

Dicembre 19, 2023

Milano, 19 dic. (Adnkronos) – “Lombardia Lis” è un servizio di video-interpretariato a distanza in lingua dei segni italiana (LIS), messo a disposizione gratuitamente di tutti i cittadini sordi e di tutte le strutture e servizi sanitari e sociosanitari del sistema regionale lombardo. Il progetto è promosso e finanziato da Regione Lombardia, assessorato alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità a seguito della Lr 20/2016, che con il piano triennale 2020-2022 ha dato ad Ats Città Metropolitana di Milano mandato di avvio del servizio e ne ha garantito la prosecuzione con il successivo piano 2023/2025.

Il servizio ‘Lombardia Lis’ è gestito in collaborazione con l’associazione Emergenza sordi Aps.

Da oggi, grazie alla collaborazione con Areu-Agenzia regionale emergenza urgenza, il servizio ‘Lombardia Lis’ sale in ambulanza, al fianco dei cittadini sordi che si trovano in una situazione di emergenza sanitaria e degli operatori che li assistono. Su tutti i mezzi di soccorso operativi per l’emergenza sanitaria (ambulanze, automediche, auto infermieristiche ed elicotteri) saranno presenti degli adesivi dedicati con un Qr code che, attraverso smartphone o tablet, permette di accedere in maniera istantanea (entro 1 minuto dalla richiesta) e diretta al servizio di video-interpretariato a distanza, al fine di sostenere e facilitare la comunicazione tra i cittadini sordi che in quel momento si trovano in una condizione di urgenza o emergenza e gli operatori sanitari coinvolti.

“L’azione di sostegno e rilancio di Lombardia Lis -spiega Elena Lucchini, Assessore a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia- è la testimonianza del quotidiano impegno della nostra Regione a favore di un sistema sanitario e sociosanitario sempre più inclusivo. Ancora una volta, l’alleanza tra istituzioni e associazionismo, l’autentica collaborazione ispirata dalle competenze e dalle capacità di innovazione nonché dalla costante attenzione alle fragilità ha permesso la messa a terra di un sistema integrato al servizio di tutti i cittadini sordi. Grazie all’associazione Emergenza sordi Aps, ai soccorritori e operatori sanitari di Areu e infine alle strutture sociosanitarie e sanitarie pubbliche e private accreditate che sceglieranno di avvalersi di questo strumento. Solo insieme sarà possibile potenziare e migliorare i servizi della nostra comunità”.

Oltre a questo specifico ambito, si ricorda che il servizio di video-interpretariato a distanza ‘Lombardia Lis’ può essere attivato anche dai cittadini sordi che si rivolgono ai servizi e alle strutture sociosanitarie e sanitarie pubbliche e private accreditate per avvalersi delle loro prestazioni (es: sportelli Cup e Scelta e Revoca, Pronto Soccorso, Centro prelievi, servizi di diagnostica strumentale, visite specialistiche, Radiologie, Commissioni invalidi, Consultori Familiari, Pua, Centri vaccinali, ecc.), oltre che dagli operatori sociali e sociosanitari.

Il servizio di video-interpretariato è attivo dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 8 alle ore 17 sia per attivazione in modalità istantanea che per prenotazioni/appuntamenti; dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 8 e nei giorni festivi e prefestivi solo su prenotazione/appuntamento.