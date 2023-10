Lombardia: Lucente, ‘sì a mobilità sostenibile, colonnine Corsico esempio virtuoso’

Ottobre 30, 2023

Milano, 30 ott. (Adnkronos) – L’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia, Franco Lucente, ha partecipato oggi a Corsico, nel milanese, all’inaugurazione di 8 nuove colonnine di ricarica per auto elettriche di ‘Enel X’. Per il Comune era presente l’assessore alla pianificazione della mobilità sostenibile Stefano Salcuni. Di queste colonnine, 4 sono ‘Fast’ a corrente continua, con una potenza pari a 75 kW; le altre 4 sono ‘Quick’ a corrente alternata, con una potenza di 44 KW. Ogni singola infrastruttura permette la ricarica di 2 auto contemporaneamente.

“Regione Lombardia -spiega Lucente- crede fermamente nella mobilità sostenibile e nello sviluppo di sistemi di trasporto in grado di ridurre le emissioni. L’obiettivo che ci poniamo è implementare ulteriormente la rete infrastrutturale di ricarica ad accesso pubblico dei veicoli elettrici, proprio per favorire la mobilità ‘green’ innovativa e tecnologica. In tal senso, il progetto di Corsico spero possa fungere da incentivo per molti altri Comuni in Lombardia. Già numerose realtà si stanno dotando di colonnine elettriche. Il mio obiettivo -prosegue- è che iniziative di tale importanza possano diffondersi in tutto il territorio. La collaborazione tra istituzioni, associazioni del territorio e aziende private è fondamentale per sviluppare progetti che guardano al futuro e che sanno coniugare trasporti alternativi e l’attenzione alla sostenibilità ambientale”.

Un ambito nel quale Regione Lombardia è all’avanguardia, avendo sviluppato l’applicativo ‘Ecomobs’, l’ecosistema della mobilità sostenibile che, con la sua sezione cartografica e gestionale ad accesso riservato alla pubblica amministrazione, costituisce uno strumento di supporto per la programmazione di azioni funzionali al completamento dell’infrastruttura per la ricarica dei veicoli elettrici. ‘Ecomobs’ dialoga anche con il Catasto del sottosuolo di Regione Lombardia, garantendo ulteriori informazioni utili per i Comuni per la scelta localizzativa delle infrastrutture di ricarica.