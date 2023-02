Lombardia: Majorino a Tortu, ‘ è una bella proposta sono d’accordo’**

Febbraio 2, 2023

Milano, 2 feb. (Adnkronos) – ”E’ una bella proposta sono d’accordo”. Così Piefrancesco Majorino, candidato per il centrosinistra e M5s alla presidenza di Regione Lombardia, risponde alla domanda fatta dall’olimpionico milanese Filippo Tortu per il confronto elettorale organizzato dall’Adnkronos e visibile da oggi sul sito www.adnkronos.com che denuncia ‘l’emigrazione’ degli atleti di caratura nazionale e internazionale per potersi allenare e chiedendo una pista coperta anche per avvicinare i giovani all’atletica.