Febbraio 3, 2023

Milano, 3 feb. (Adnkronos) – Con il M5S “abbiamo creato un buon laboratorio. Io sono molto contento perché è un’alleanza nata sugli obiettivi per il futuro della Lombardia, per dare, dopo 20 anni, una ventata d’aria fresca in un territorio che ne aveva bisogno. Abbiamo una bella squadra”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra e M5S alle prossime elezioni regionali in Lombardia, Pierfrancesco Majorino, ai microfoni di Radio Radicale.