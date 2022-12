Lombardia: Majorino, ‘con M5S per costruire ampia alleanza, noi vera alternativa a Fontana’

Dicembre 17, 2022

Milano, 17 dic. (Adnkronos) – “Confesso che in questi giorni” con Giuseppe Conte “non ci ho mai parlato, ma è una cosa credo giusta, perché noi abbiamo fatto un’alleanza per il futuro della Lombardia e diciamo a tutte e a tutti: venite, aiutateci a costruire anche nei territori la coalizione e l’alleanza più importante, più ambiziosa possibile per mandare a casa con il voto Fontana e i suoi. Siamo noi la vera alternativa”. Lo ha affermato Piefrancesco Majorino, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lombardia, intervenendo alla conferenza programmatica del Pd.