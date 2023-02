Febbraio 13, 2023

(Adnkronos) – Per Majorino se il Terzo polo era stato a Milano e in Lombardia la “novità” delle ultime politiche, in questo caso “la scelta di Letizia Moratti è stata rigettata in maniera enormemente significativa dagli elettori”. Quanto all’alleanza con i Cinquestelle “ci abbiamo provato, mi auguro che si prosegua in un buon dialogo. Non do ai Cinquestelle la responsabilità del risultato, certo mi auguravo di arrivare più vicino a Fontana. Con Conte ci siamo scambiati un paio di messaggi”.