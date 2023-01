Lombardia: Majorino, ‘Fontana ha ragione, la partita è aperta e lotterò fino all’ultimo’

Gennaio 27, 2023

Milano, 27 gen. (Adnkronos) – “Per una volta sono d’accordo con Fontana. La partita è aperta, come lui stesso dice, e lotterò fino all’ultimo”. Così Pierfrancesco Majorino, candidato di centrosinistra e M5s alla presidenza della Regione Lombardia, replica ad alcune affermazioni rese stamane dal governatore uscente Attilio Fontana, suo competitor di centrodestra.

“Io -dice Majorino- sono convinto che tanti elettori del Terzo Polo e tanti delusi di sinistra, per non avere di nuovo Fontana e Gallera, mi voteranno”. Anche perché “è sempre più chiaro che Letizia Moratti arriverà terza con distacco”. E dunque “da me avranno quelle risposte per cambiare e migliorare una Regione che -conclude- deve cambiare passo”.