Lombardia: Majorino, ‘onorato ed emozionato, ce la metteremo tutta’

Novembre 17, 2022

Milano, 17 nov. (Adnkronos) – “Le forze del centrosinistra lombardo mi hanno chiesto di essere il candidato della coalizione alla presidenza di Regione Lombardia. Sono onorato ed emozionato. A partire dalla giornata di domani le incontrerò per costruire insieme, e secondo le modalità condivise, la proposta più forte possibile per cambiare pagina in Regione”. Lo scrive su Facebook l’europarlamentare del Pd Pierfrancesco Majorino, dopo aver ricevuto la proposta di candidarsi alla presidenza della Regione Lombardia, da parte dei partiti della coalizione di centrosinistra, ufficializzata al termine della riunione che si è tenuta oggi a Milano.

“Possiamo battere la destra di Attilio Fontana -aggiunge Majorino- e sono convinto che ce la metteremo tutta”.