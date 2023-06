Lombardia: Majorino (Pd), ‘carrozze rosa dividono centrodestra su tema sicurezza’

Giugno 6, 2023

Milano, 6 giu.(Adnkronos) – “La proposta di Forza Italia di istituire le cosiddette ‘carrozze rosa’ come antidoto all’insicurezza sui treni regionali lombardi non ha trovato il favore della maggioranza di centrodestra, soprattutto del partito dell’assessore ai Trasporti, Franco Lucente, di Fratelli d’Italia. E ripartirà dalla discussione in commissione”. Lo afferma il capogruppo Pd Pierfrancesco Majorino, sottolineando: “È la prima divisione reale della coalizione di centrodestra in questa legislatura regionale e avviene proprio sulla sicurezza, il tema chiave della propaganda politica dei partiti della maggioranza”.

“La destra -accusa Majorino- si divide in Aula perché la verità è che su questi terreni è rimasta immobile; io credo che ci sia un tema urgente, da affrontare senza ideologie, ma con pragmatismo: la sicurezza sui treni e nelle stazioni, in particolare la sicurezza delle persone più esposte”. Per questo “pretendiamo che la giunta in poche settimane dica che intenzioni ha. E aggiungo che mi auguro che dalla Lombardia cresca, anche nei confronti del governo nazionale, una pressione forte per avere più mezzi e agenti nei nostri territori. I treni regionali sono una delle prime cose di cui occuparci in questo senso. Lo dicevo in campagna elettorale ne sono ancora più convinto oggi”.

La mozione di Forza Italia sarà ora ridiscussa nelle prossime settimane in commissione e questo significa che il centrodestra tenterà di trovare una mediazione e di formulare un testo condiviso.