Lombardia: Majorino (Pd), ‘conferma Lo Palo a presidenza Arpa vergognosa’

Dicembre 5, 2023

Milano, 5 dic. (Adnkronos) – “Per la giunta Fontana non ci sono elementi per rimuovere Lucia Lo Palo dalla presidenza di Arpa Lombardia, nonostante le dichiarazioni con cui aveva negato l’influenza umana sulla crisi climatica in corso e nonostante la mozione di sfiducia passata a voto segreto tre settimane fa. Alla insistente richiesta affinché Fontana riferisse in Aula, nel tardo pomeriggio di oggi il sottosegretario Mauro Piazza (Lega) ha dichiarato che la Giunta, dopo una valutazione, ha ritenuto di confermare Lo Palo a capo dell’agenzia per la protezione dell’ambiente”. Lo riferisce il capogruppo del Pd Pierfrancesco Majorino, spiegando i motivi alla base della protesta scoppiata quest’oggi dai banchi del centrosinistra al Consiglio regionale della Lombardia, che ha costretto il presidente a sospendere la seduta e convocare i capigruppo.

“Siamo di fronte ad un atto vergognoso e anche a una certa pavidità da parte della destra che non ha nemmeno il coraggio di stare in Aula a difendere la decisione della propria giunta -spiega Majorino-. Fontana è il primo dei negazionisti, lo è stato a Bruxelles dove si è schierato contro le norme volute per tentare di fermare le emissioni che incidono sul clima. E Regione Lombardia insiste sulla strada del negazionismo”.

“Noi -aggiunge- insisteremo, perché è giusto per le cittadine e i cittadini della Lombardia. Ripresenteremo la questione, perché in gioco non c’è l’orgoglio delle opposizioni, ma una battaglia che riguarda il destino del pianeta e delle nuove generazioni”.