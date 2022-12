Lombardia: Majorino, ‘porte iper aperte per +Europa, spero siano piena parte alleanza’

Dicembre 29, 2022

Milano, 29 dic. (Adnkronos) – Anche se al momento con +Europa “non ci sono novità, posso dire che ho avuto diverse occasioni per confrontarmi con Benedetto della Vedova, che è stato davvero molto onesto intellettualmente. Mi auguro che maturi tra loro un confronto in modo tale da far sì che facciano parte pienamente dell’alleanza che stiamo costruendo”. Lo ha detto il candidato di centrosinistra alla presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, dopo l’annuncio che il consigliere regionale di +Europa, Michele Usuelli, si candiderà nella sua lista civica.

“La porta con +Europa è assolutamente iper aperta -ribadisce Majorino- proprio perché sono convinto che chi fino a oggi ha contrastato l’azione di Fontana e Moratti abbia oggi la possibilità di cambiare aria in Regione Lombardia sostenendo me attraverso una squadra molto unita. Per la prima volta -conclude- siamo convinti che la partita sia realmente aperta”.