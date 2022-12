Lombardia: Matteucci (Si), ‘Majorino ha credibilità necessaria per confronto con M5s’

Dicembre 3, 2022

Milano, 3 dic.(Adnkronos) – “Oggi è una giornata importante. Majorino ha la credibilità e storia politica necessaria per essere portavoce di una vera alternativa per la Lombardia”. Lo ha detto il coordinatore regionale di Sinistra italiana, Paolo Matteucci, dopo l’evento al teatro Elfo Puccini con il quale il candidato di centrosinistra alla presidenza della regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, ha aperto ufficialmente la sua campagna elettorale.

“In particolare -spiega Matteucci- abbiamo sentito far cenno a temi politici che sentiamo nostri. Trasporto pubblico, sanità, terzo settore ma soprattutto salario minimo. Anni di battaglie in cui Sinistra italiana Lombardia si è resa protagonista”. E “da queste basi si può aprire un confronto con M5s, che si svolgerà in questi giorni e che può consentire l’allargamento della coalizione democratica e progressista”.