Lombardia: Mazzali, ‘Lombardia si racconta a Ttg attraverso tre oggetti di design’

Ottobre 11, 2023

Milano, 11 ott. (Adnkronos) – “Un’inimitabile poltrona di Gaetano Pesce, una lampada ‘geniale’ e una bicicletta da corsa iconica sono i tre oggetti, che hanno fatto la storia del Design italiano, con cui Regione Lombardia si racconta al Ttg di Rimini”. Ne parla con orgoglio Barbara Mazzali, assessore a Turismo, Moda e Marketing territoriale di Regione Lombardia, oggi in visita allo spazio regionale presente al Ttg-Tourism travel experience’ di Rimini, manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale, in programma da oggi al 13 ottobre al Rimini Expo Centre.

“La scelta di presentare il nostro territorio attraverso una strategia di ‘destination branding’ è legata alla forza del marchio della nostro design e della nostra moda nel mondo. Sono, infatti, numerosi e vari gli oggetti che turisti di tutto il mondo riconoscono e riconducono alla nostra Regione e al suo capoluogo, Milano”, spiega Mazzali ringraziando il Museo Adi/Compasso d’Oro di Milano per la concessione dei tre preziosi tesori, premiati nel corso degli anni, dopo essere diventanti veri e propri ‘pezzi cult’ tra gli anni ’60 e ’80. “Design e Moda – enfatizza l’assessore – sono due comparti economici che più di altri simboleggiano il saper fare e lo stile lombardo, capisaldi dell’identità regionale. E’ proprio tramite il saper fare lombardo dei nostri imprenditori, di uomini e donne lombarde, che è possibile raccontare un mondo d’accoglienza e di servizi di alta qualità che oggi a Rimini presentiamo. Territori straordinari che vanno dai laghi alle montagne, fino alle nostre splendide città d’arte passando per la pianura della nostra Lombardia”.

Regione Lombardia è presente con uno stand di 350 metri quadri (Padiglione Hall A7/C7 Stand 101-306) brandizzato InLombardia e ospiterà 44 operatori, tra consorzi, Dmo territoriali e operatori della filiera turistica lombarda, che avranno la possibilità di promuovere la propria offerta mediante un sistema d’agenda appuntamenti che facilita l’incontro tra seller e buyer internazionali.