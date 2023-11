Lombardia: Mazzali, ‘nostre montagne esperienza turistica da vivere tutto l’anno’

Novembre 8, 2023

Milano, 8 nov. (Adnkronos) – “Montagna in Lombardia è un’esperienza a 360 gradi, sport, cicloturismo, benessere, trekking, arrampicata, itinerari storico-culturali, cammini religiosi, enogastronomia, artigianato….In Lombardia l’offerta turistica è oggi in espansione, lo dicono i numeri”. Lo afferma Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Moda e Marketing territoriale di Regione Lombardia oggi in occasione del confronto con i presidenti delle comunità montane e l’Uncem (Unione nazionale comuni comunità enti montani) sul tema ‘Sfide e opportunità per il territorio montano lombardo’ a Palazzo Lombardia, coordinato insieme all’Assessore regionale a Enti locali, Montagna, Risorse Energetiche e Utilizzo Risorsa Idrica, Massimo Sertori.

“Le potenzialità del turismo montano lombardo, sia estivo che invernale, sono in crescita -spiega Mazzali-. Da gennaio ad aprile 2023 sono state 2,2 milioni le presenze turistiche sulle nostre montagne , in aumento rispetto al 2022, con gli stranieri pari al 60,4% delle presenze. Anche la stagione estiva ha raggiunto numeri di ottimo livello, con gli operatori soddisfatti e un trend in costante crescita. Non soltanto la montagna più nota è meta ambita di turisti, sia italiani che stranieri, ma anche i luoghi più nascosti possono essere valorizzati e resi attrattivi attraverso le loro eccellenze. Bisogna che il sistema montagna faccia rete e riesca a raccontarsi attraverso un’offerta di esperienze uniche e adatte ad ogni esigenza”.

Oggi, chiude Mazzali, “le montagne della Lombardia hanno tutte le carte in regola per aumentare la propria competitività rispetto ad altri territori dell’arco alpino e creare nuove occasioni per le giovani generazioni. Sfruttiamo già oggi l’evento olimpico Milano Cortina 2026 per fare conoscere la bellezza dei nostri monti. La Regione sta lavorando ad una nuova narrazione del nostro territorio, che punta su esperienzialità, destagionalizzazione e peculiarità locali”.