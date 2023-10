Lombardia: Mazzali, ”Valle dei Segni’ in Val Camonica ottimo esempio turismo in Europa’

Ottobre 4, 2023

Milano, 4 ott. (Adnkronos) – “Tra le ‘best practice’, i migliori esempi nel campo del turismo in Europa, figura la ‘Valle dei Segni-Wine Trail 2023′, che si terrà tra poche settimane in Val Camonica, terra lombarda con una storia di oltre 200 milioni di anni. E’ un altro successo del turismo lombardo”. Così Barbara Mazzali, assessore a Turismo, Marketing territoriale, Design, Moda, Marketing Territoriale e Grandi Eventi di Regione Lombardia in un messaggio inviato alla conferenza stampa organizzata oggi a Piamborno (Brescia) per la seconda edizione della Valle dei Segni Wine Trail 2023, in programma dal 27 al 29 ottobre in Val Camonica, tra le province di Brescia e Bergamo.

Le attività previste – tra corse e camminate fra storia, natura, vigne e vini-, prevedono gare competitive e semplici escursioni per amatori e famiglie. Tre le distanze: 55, 18 e 8 chilometri, con un dislivello rispettivamente di 2.500, 950 e 300 metri. “Cito con orgoglio questa menzione che appare nel circuito di ‘NecsTour’, network di Regioni leader in Europa nel ‘turismo sostenibile e competitivo’, perché la Lombardia lavora non solo per essere ai vertici delle destinazioni italiane, e oggi siamo tra le prime 5 Regioni con i maggiori flussi turistici, ma punta a esserlo anche in Europa- continua Mazzali-. E se lo saremo, lo dovremo anche a iniziative eccellenti, partite e costruite dal territorio, come la Wine Trail”.

Dando il suo patrocinio, osserva l’assessore, “Regione Lombardia ha appoggiato con fiducia l’ambizioso progetto, certamente non solo sportivo, ma turistico e culturale, che nasce allo scopo di suscitare emozioni uniche, frutto di un percorso attraverso una terra dal fascino misterioso, dove visse l’antico popolo dei camuni, la Valle Camonica”. Quindi, “non mi stupisco del riconoscimento che ha ottenuto in Europa la corsa alla scoperta dei ‘segni’ lasciati nel territorio della Valcamonica da storia, arte e tradizione vinicola, riconosciuti anche dall’Unesco. Lo conferma che nell’edizione di quest’anno sono attesi migliaia di partecipanti dall’Italia e dall’estero”.