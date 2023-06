Lombardia: Mazzali, ‘web droga per giovani, ‘Mille Miglia solidale’ parlerà di dipendenze’

Giugno 6, 2023

Milano, 6 giu.(Adnkronos) – “L’iniziativa mi rende doppiamente felice perché la bellezza della storica gara automobilistica ‘Mille Miglia’, che attira appassionati e turisti da tutto il mondo, si conferma aperta all’inclusione e alla solidarietà. Secondariamente, è un modo per parlare di ‘dipendenze patologiche’, una piaga sociale che ho trattato da consigliere regionale, come prima firmataria della legge contro le dipendenze con cui abbiamo potenziato il sistema regionale a contrasto al consumo di droga e altre patologie analoghe, come quelle legate alla rete e alle scommesse. Malattie vere e proprie e, come evidenziai già tre anni fa, che colpiscono anche i minori. Un fenomeno che non accenna a diminuire”. Lo ha detto Barbara Mazzali, assessore a Turismo, Marketing territoriale, Design, Moda e Grandi eventi di Regione Lombardia oggi a Palazzo Pirelli alla presentazione della ‘Mille Miglia solidale’, che si svolgerà dal 13 al 17 giugno in concomitanza con la storica gara automobilistica che quest’anno vedrà al via da Brescia 405 auto impegnate su un percorso di oltre 2mila chilometri.

Promotrice del progetto è la cooperativa di solidarietà Lautari Onlus, cooperativa che ha la sua sede principale a Brescia e che accoglie persone con problematiche legate alla dipendenza patologica e all’emarginazione sociale al fine di accompagnarle durante il percorso di reinserimento nella società.

Il progetto ‘Mille Miglia solidale’ vedrà coinvolti gli ospiti della struttura bresciana, i quali, nelle vesti di navigatori, affiancheranno il decano pilota bresciano Silvano Zaglio lungo la corsa.