Gennaio 13, 2023

Roma, 13 gen. (Adnkronos) – Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, interverrà domani alle 18 in videocollegamento alla manifestazione di FdI dal titolo ‘Lombardia al voto. Pronti, candidati al via’, in programma all’Auditorium Testori di Milano. L’intervento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Fratelli d’Italia.