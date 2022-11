Novembre 9, 2022

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “Leggo che Renzi suggerisce a Enrico Letta di telefonare alla Moratti per candidarla. Penso che abbia perso il contatto con la realtà o si dedichi solo a far danni al Pd perchè sostenere chi ha governato in Lombardia fino a ieri per chi è stato all’opposizione è impossibile”. Così il senatore Pd, Franco Mirabelli, su twitter.