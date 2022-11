Lombardia: Mirabelli (Pd), ‘perché Calenda divide fronte? Majorino può vincere’

Novembre 24, 2022

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – “Continuo a pensare che sia Calenda a dover spiegare al centrosinistra il perché della candidatura di Letizia Moratti a presidente della regione Lombardia. Con Majorino il centrosinistra lombardo vuole dire basta a una storia di inefficienze nella sanità, nei traporti e nelle politiche per la casa e per l’ambiente. Calenda non ha nulla da dire su questo? La sua operazione appare miope e sbagliata politicamente: la Moratti è una candidata perdente e Calenda lo sa”. Così il vicepresidente dei senatori del Pd Franco Mirabelli.

“Invece di dividere il fronte che combatte la destra il Terzo Polo dovrebbe contribuire a costruire un’alleanza vincente intorno al candidato più forte per espugnare la Lombardia, governata da 40 anni dalla destra, di cui la Moratti è parte. Majorino, può rappresentare il vero cambiamento. Chi ha a cuore la Lombardia non può che scegliere il candidato del centro sinistra, l’unico che rappresenta una vera discontinuità e che può battere Fontana”.