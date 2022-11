Lombardia: Misiani (Pd), ‘fine stagione destra, accelerare costruzione alternativa’

Novembre 2, 2022

Roma, 2 nov (Adnkronos) – “Il messaggio con cui Letizia Moratti ha annunciato e motivato le proprie dimissioni dalla Giunta regionale lombarda è il de profundis della stagione di governo della Lega e di Attilio Fontana”. Lo dichiara il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Pd.

“La destra in Lombardia è al potere da quasi trent’anni e in questo tempo ha costruito un sistema di potere ramificato e pervasivo dando una pessima prova di governo, a partire dalla sanità -ha aggiunto-. È tempo di cambiare e l’addio della Moratti deve portare le forze alternative alla destra ad accelerare la costruzione di un progetto e di una candidatura per garantire ai lombardi una nuova e diversa prospettiva di governo regionale”.