Lombardia Moratti a Tortu, ‘pista coperta importante, sport fondamentale per giovani’**

Febbraio 2, 2023

Milano, 2 feb. (Adnkronos) – ”Il tema degli impianti sportivi è sicuramente un tema che deve essere affrontato sia in vista delle Olimpiadi, ma non solo. Quindi una pista di allenamento coperta per l’atletica è sicuramente importante per chi si allena, ma poi può essere molto importante e utile anche per l’associazionismo sportivo giovanile. Sempre più è una risposta anche alla necessità dei giovani di avere la possibilità attraverso lo sport di creare una vita di relazione”. Così Letizia Moratti, candidata per Lista civica e terzo Polo risponde alla domanda fatta dall’Olimpionico milanese Filippo Tortu per il confronto elettorale organizzato dall’Adnkronos e visibile da oggi sul sito www.adnkronos.com che denunciava ‘l’emigrazione’ degli atleti di caratura nazionale e internazionale per potersi allenare chiedendo una pista coperta anche per avvicinare i giovani all’atletica.

”Ci sono tanti situazioni che devono essere degne di attenzioni. Lo sport per i ragazzi è crescita è serve a loro per imparare a vincere ma anche a perdere, a non scoraggiarsi, a lavorare in squadra e davvero serve un’attenzione grande allo sport, sia gli sport importanti che gli sport minori”.