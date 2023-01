Lombardia: Moratti, ‘Fontana grottesco, senza padrini confronto lo spaventa’

Gennaio 31, 2023

Milano, 31 gen. (Adnkronos) – “Leggo una grottesca dichiarazione del presidente uscente. I confronti sulle emittenti private sarebbero poco seri. Non si sente a suo agio. Imbarazzante per chi lavora nell’informazione e ancora di più per i lombardi, per chi a febbraio sceglierà il sindaco della regione”. Lo scrive su Facebook Letizia Moratti, candidata civica sostenuta dal Terzo Polo, commentando la replica del governatore lombardo Attilio Fontana alle accuse di continuare a sfuggire al confronto con gli altri competitor.

“Senza ministri e senza padrini -conclude Moratti- il confronto lo spaventa”.