Lombardia: moto e solidarietà, al via da oggi a Cologno al Serio la Festa Bikers

Agosto 22, 2023

Milano, 22 ago. (Adnkronos) – Da oggi e fino a domenica 27 agosto Cologno al Serio, in provincia di Bergamo, ospita la Festa Bikers, il grande happening dove moto ‘custom’ e ‘special’ sono protagoniste insieme alla solidarietà e alla voglia di stare insieme. ‘To ride, respect & charity’ è il motto dell’evento che Lara Magoni, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, sostiene con passione.

“Le due ruote -spiega Lara Magoni- le ho nel cuore, a Cologno al Serio saranno giorni molto intensi. Come a Sturgis, negli Usa, dove ogni anno oltre mezzo milione di persone, per lo più harleysti, si ritrovano a festeggiare uno stile di vita. Dal 1997 -ricorda il sottosegretario- un gruppo di persone che si mettono a disposizione del territorio e delle sue necessità ha creato un evento irresistibile, divenuto col tempo di caratura internazionale. Trecentocinquanta volontari sostengono oggi un’iniziativa straordinaria, di altissimo livello per l’affluenza di motociclisti, anche dall’estero, per genere, originalità e successo di numeri”.

Con questa mission del sociale che li rende unici. “Moto, amici, il piacere di essere biker -osserva Magoni- e di viaggiare in libertà. C’è tanta bellezza e voglia di vivere su due ruote e questo gruppo ne è particolare espressione. Uno spaccato del variegato mondo dei motociclisti che ancora una volta offre la possibilità di provare emozioni autentiche e di dare una mano a chi ha bisogno. Con il loro impegno -sottolinea Magoni- in 25 edizioni hanno raccolto e distribuito in beneficenza oltre 500.000 euro. Un risultato incredibile conseguito grazie all’impegno di tantissime persone. Un evento che porterà oltre 7.000 motociclisti, oltre 80.000 presenze in un raduno internazionale fatto di cultura, musica e enogastronomia”.

Diciassette i concerti in programma, 5 aree food, 50 stand, 10 tatuatori, 3.000 posti a sedere e 80.000 metri quadri al coperto. “Trasformare la propria passione, la voglia di condivisione e divertimento, in impegno sociale a sostegno di chi ha più bisogno – sottolinea il sottosegretario Magoni – è un’esperienza importantissima ed educativa. Un esempio di solidarietà che è giusto sia valorizzato”.

“Quello che si è aperto oggi -conclude Magoni- è il 26esimo appuntamento, un grande traguardo. L’anno scorso è stato battuto un record, tra affluenza e beneficenza, con quasi 50.000 euro raccolti. La speranza è di fare ancora meglio”.

Il raduno è l’occasione anche per presentare nuove iniziative didattiche, rivolte ai più piccoli, con le moto elettriche. “Per abituarli prima a vivere le emozioni su due ruote, a imparare le regole della circolazione stradale e a conoscere i mezzi che rappresenteranno la mobilità futura”.