Lombardia: ok commissione Sanità Pirellone a pdl su caregiver familiari

Ottobre 12, 2022

Milano, 12 ott. (Adnkronos) – “I caregiver familiari sono una forma straordinaria di welfare di comunità che a titolo gratuito e non professionale prestano assistenza ai malati e ai disabili in un’ottica di relazione affettiva o familiare. Per questo, la legge approvata in commissione intende riconoscerli e valorizzarli all’interno di una rete di servizi di assistenza alla persona che non può prescindere dalla benevolenza di chi si mette a disposizione del prossimo in forma gratuita”. Così Emanuele Monti, presidente della commissione Sanità e Politiche sociali al Pirellone, in merito al progetto di legge sui caregiver familiari, approvato dalla commissione Sanità e Politiche sociali del Consiglio regionale della Lombardia.

“Il progetto di legge -spiega Monti- è frutto di un percorso condiviso, portato avanti dal gruppo di lavoro tecnico-politico, che ha trovato una sintesi fra le diverse sensibilità dei gruppi consiliari e il progetto di legge di iniziativa popolare. Anche in questo caso, siamo partiti dal confronto e dell’ascolto di chi quotidianamente svolge un ruolo delicato di assistenza di un proprio caro. Regione Lombardia “si farà carico di essere volano di integrazione dell’attività del caregiver di famiglia all’interno del sistema regionale dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari, attraverso le competenze programmatorie di Ats e Asst. Ma importante sarà anche il ruolo dei Comuni che con i propri servizi sociali garantiranno l’affiancamento necessario al caregiver per svolgere un’assistenza qualificata e appropriata”.

“Non solo -precisa- la formazione del caregiver è centrale in questo progetto di legge, ma anche le sue tutele sanitarie e previdenziali. Intendiamo fornire a queste figure misure di supporto psicologico per il mantenimento del necessario equilibrio personale e familiare e supportarle nella stipula di polizze assicurative che tutelino la loro attività quotidiana. Questo percorso ben si concilia con quanto fatto a livello nazionale e scaturito nella legge delega approvata pochi giorni fa dal Consiglio dei ministri. Questa esperienza -conclude Monti- ci è stata raccontata ieri da monsignor Vincenzo Paglia che ha svolto un ruolo di protagonista nel percorso che ha portato alla sua approvazione”. Il progetto di legge andrà in Aula il 15 novembre.