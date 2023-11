Lombardia: Palestra (Patto Civico), ‘Lo Palco incompatibile con ruolo, soddisfatti mozione’

Novembre 14, 2023

Milano, 14 nov. (Adnkronos) – “Siamo soddisfatti dell’assunzione di responsabilità del Consiglio Regionale su una nomina politica evidentemente inadeguata. Il segnale alla giunta è forte e chiaro”. Così Michela Palestra, capogruppo del Patto Civico al Consiglio regionale della Lombardia, dopo l’approvazione della mozione presentata dalle minoranze per le dimissioni della presidente di Arpa, Lucia Lo Palo.

“La posizione che nega la responsabilità dell’uomo sulla crisi climatica assunta da Lo Palo è di una gravità assoluta -afferma Palestra-. Accanto a questo, c’è la modalità allarmante con cui la presidente ha trasmesso il messaggio sull’eco ansia: ci è stato detto di doverla combattere come fosse quasi un capriccio, una tendenza da contrastare. In un momento in cui da contrastare sono solo le dichiarazioni irresponsabili e superficiali sul tema dell’ambiente. Un approccio irrispettoso verso i tanti giovani sensibili ai temi ambientali che li riguardano e che dovrebbero attenzionare anche noi adulti”.

“Il vero allarme che Lo Palo ci ha lanciato non riguarda l’eco ansia, ma la grande irresponsabilità con cui esercita il suo ruolo, all’interno, tra l’altro, di un organo chiamato non solo a monitorare la qualità dell’aria, ma che -conclude- dovrebbe mettere a punto serie strategie per l’ambiente”.