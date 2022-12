Lombardia: Palmeri, ‘formalizzata nascita lista Letizia Moratti Presidente’

Dicembre 14, 2022

Milano, 14 dic. (Adnkronos) – “Ho formalizzato alla presidenza del Consiglio la denominazione del gruppo consiliare per la lista ‘Letizia Moratti Presidente’ in coincidenza con l’indizione delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023”. Lo annuncia il consigliere della Regione Lombardia, Manfredi Palmeri, capolista alla prossime elezioni regionali e presidente del gruppo Letizia Moratti Presidente, espressione con cui sarà quindi presente alle prossime elezioni il gruppo che era denominato Polo-Lombardia migliore.

“Come Polo -spiega Palmeri- sosterremo Letizia Moratti nella sua candidatura a presidente della Regione, in continuità non solo in generale con il nostro continuo impegno per la presenza di un Polo liberale nei nostri territori e nel Paese, ma anche più nello specifico con il percorso che abbiamo iniziato sin dallo scorso luglio al Pirellone quando avevamo aggiunto la dicitura ‘Lombardia Migliore’ proiettando così l’impegno all’esterno del Pirellone. Grazie poi alla nascita dell’associazione abbiamo dato ulteriore sostanza aggregando tanti soggetti con esperienze diverse e con l’obiettivo comune di rendere la Lombardia, appunto, migliore”.

“I lombardi -prosegue- troveranno sulle schede di tutte le Province il nostro simbolo, che stanno via via conoscendo sempre più. Il gruppo è servito per aggregare in un progetto anche alcuni tra quelli che in ambito civico e comunque fuori dai partiti hanno via via deciso il sostegno a Letizia Moratti e non per poter non raccogliere le firme. Non sarebbe stato un problema farlo e infatti lo stavamo in ogni caso pianificando, ma in questo modo avremo qualche giorno in più per chiudere le liste lavorando durante il periodo di festa natalizia, rendendole più forti possibile, anche perché ci sono già arrivate richieste per più del doppio dei posti effettivamente disponibili”.