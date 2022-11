Lombardia: Palmeri (Llm), ‘Lombardia 2030? invitati non sono solo sostenitori Fontana’

Novembre 29, 2022

Milano, 29 nov.(Adnkronos) – “Tentare di descrivere gli invitati all’evento ‘Lombardia 2030’ come sostenitori di Fontana e non della Moratti è una visione impropria, parziale e strumentale”. Lo afferma il consigliere regionale della Lombardia, Manfredi Palmeri, capolista della Lista Letizia Moratti, riferendosi ad alcune “narrazioni pro Fontana” riguardanti il grande evento tenutosi ieri al Pirelli Hangar Bicocca di Milano.

“È impropria -spiega Palmeri- perché è stato organizzato da Regione Lombardia come appuntamento ufficiale e non come iniziativa elettorale per il presidente uscente ora ricandidato; è parziale perché molti dei partecipanti sono stati, sono e saranno nostri interlocutori sia negli approfondimenti tematici necessari per la preparazione del programma, sia nella vera e propria campagna elettorale. Ed è strumentale perché va al contrario evidenziato come in poche settimane noi abbiamo ascoltato tante rappresentanze significative della Lombardia che sono state invece lasciate giù dal palco di Lombardia 2030, forse in taluni casi sacrificati per garantire spazio ai ministri”.

Per Palmeri “è invece la candidatura di Letizia Moratti che sta muovendo, oltre quelle singole testimonianze ascoltate, un interesse crescente verso la sua proposta, la sua figura, le liste che la sostengono e lo spazio civico e politico che stanno creando e riempendo”.